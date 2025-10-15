Che fine ha fatto Pogba? Il debutto col Monaco slitta ancora sono due anni che non gioca

L'ex Juve, ancora in fase di recupero dal lungo infortunio, ha accusato nuovi guai muscolari. Per vederlo in campo ora si parla di fine ottobre o addirittura novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che fine ha fatto Pogba? Il debutto col Monaco slitta ancora, sono due anni che non gioca

