ChatGPT svolta hot | arrivano i contenuti erotici
Presto si potrà flirtare con ChatGPT. A partire da dicembre 2025, il chatbot di OpenAI infatti diventerà un interlocutore intimo grazie a contenuti erotici che permetteranno di esplorare il linguaggio del desiderio in un contesto controllato. Lo ha annunciato il Ceo della startup Sam Altman con un post sul suo profilo X, spiegando che la decisione è arrivata una volta appurato di poter garantire maggior equilibrio tra libertà e protezione durante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di «trattare gli adulti come adulti» offrendo più possibilità di espressione mantenendo al contempo solide misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
