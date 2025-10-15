ChatGPT si prepara al boom la svolta con i contenuti porno Altman esulta | Non era più divertente non tutti hanno problemi di salute mentale

«Gli adulti saranno trattati come adulti». È un grido di liberazione quello del patron di OpenAI, Sam Altman, in occasione dell’ultimo grande annuncio. La sua creatura, ChatGPT, da dicembre potrà infatti ospitare conversazioni a luci rosse e creare contenuti pornografici. Ovviamente a patto che gli utenti abbiano dimostrato di essere maggiorenni. Sembrano così finire i mesi passati sotto traccia – e con policy molto stringenti – a causa della pressione mediatica, dopo il caso del giovane americano suicida seguendo i consigli del chatbot. E la soddisfazione è evidente: «Con le limitazioni era meno utile e divertente per molti utenti che non avevano problemi di salute mentale». 🔗 Leggi su Open.online

