ChatGpt permetterà contenuti erotici Sam Altman | Tratteremo gli adulti da adulti
Sam Altman, CEO di OpenAI, l’azienda di San Francisco che ha creato ChatGpt, ha annunciato una versione più libera e personalizzabile del popolare chatbot a partire da dicembre prossimo, con meno restrizioni per gli adulti che verificheranno la propria età. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Secondo i dati di Visual Capitalist, ad agosto 2025 ChatGPT ha registrato 5,8 miliardi di visite mensili nel mondo. Gli Stati Uniti generano il 15,1 per cento del traffico, pari a circa 883 milioni di visite. L’India segue con il 9,3 per cento, circa 544 milioni, e il Brasil - facebook.com Vai su Facebook
Per integrare WhatsApp a ChatGPT serve un'API, un ponte che permette ai due programmi di parlarsi senza che uno debba sapere come funziona l'altro. Come un bancomat o un telecomando, semplifica l'interazione. #API #ChatGPT #WhatsApp - X Vai su X