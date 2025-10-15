Sam Altman, CEO di OpenAI, l’azienda di San Francisco che ha creato ChatGpt, ha annunciato una versione più libera e personalizzabile del popolare chatbot a partire da dicembre prossimo, con meno restrizioni per gli adulti che verificheranno la propria età. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - ChatGpt permetterà contenuti erotici. Sam Altman: “Tratteremo gli adulti da adulti”