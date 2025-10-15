ChatGpt l’uso prevalente è come supporto allo studio i qualità di insegnante Utilizzato anche per elaborare testi saggi relazioni o tesi Lo studio
Il report pubblicato da Visual Capitalist fotografa l’uso di ChatGPT nel mese di agosto 2025, rivelando numeri che delineano una diffusione capillare su scala planetaria: 5,8 miliardi di visite in un solo mese. Una crescita che, rispetto al 2024, segna un aumento del 182%, in controtendenza rispetto ad altri grandi portali digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ChatGPT ora TI DENUNCIA Le tue chat non sono più davvero private: OpenAI ha confermato che quelle “pericolose” possono essere inoltrate alle autorità. Ti fideresti ancora a confidarti con un’IA? Video completo https://www.youtube.com/watch?v=y - facebook.com Vai su Facebook
ChatGPT non è più quello di prima - 5, il modello aggiornato di ChatGPT, il suo chatbot di intelligenza artificiale. Si legge su ilpost.it
Chiede a ChatGpt come sostituire il sale da cucina: finisce in ospedale con paranoie e allucinazioni - Se c'è chi usa ChatGpt per farsi dare consigli di vita – in particolare «i 20enni e i 30enni», secondo quanto dichiarato a maggio dal Ceo di OpenAI Sam Altman –, non stupisce che qualcuno lo impieghi ... Lo riporta corriere.it
ChatGPT Plus, tutte le differenze con la versione gratis - ChatGPT Plus è il piano d'abbonamento più abbordabile del celebre chatbot AI di OpenAI e mette a disposizione un buon parco funzioni aggiuntive rispetto alla versione gratuita e liberamente fruibile ... Scrive wired.it