chatgpt cambia rotta da dicembre contenuti erotici

Cambio di rotta per ChatGpt, da dicembre apre ai contenuti erotici per gli adulti che verificheranno la loro età. «Vogliamo trattare gli adulti come adulti», spiega il fondatore e Ceo di OpenAI Sam Altman. La novità arriva dopo che, a suo parere, ChatGpt era diventato "piuttosto restrittivo" per proteggere le persone in situazioni di disagio mentale. La mossa mira ad attrarre più utenti in un. 🔗 Leggi su Feedpress.me

