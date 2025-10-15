Chat Control rinvio a dicembre della votazione in Ue | sorveglianza di massa su sms privati sospesa per mancanza di accordo tra Stati membri
La proposta di regolamento Csar, ufficialmente pensata per contrastare la pedopornografia online, prevede la scansione automatica dei messaggi su app di messaggistica, ma solleva dubbi su privacy, sicurezza dei dati e libertà digitale. La decisione finale è rimandata a fine anno La votazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
