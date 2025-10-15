Charlie Charles annuncia La Bella Confusione | il nuovo album esce il 24 ottobre

“ La Bella Confusione ” è il titolo del primo album solista di Charlie Charles, in uscita giovedì 24 ottobre per Island Records Universal Music Italia. Il producer che nel 2016 ha contribuito a definire il suono della trap italiana firma un progetto dal concept personale e cinematografico, anticipato da una campagna di billboard misteriosi comparsi sui Navigli a Milano. Indice. Charlie Charles La Bella Confusione: il concept. Il titolo: un omaggio che guarda al cinema. Charlie Charles – Il produttore che ha plasmato la trap italiana. Collaborazioni top secret e aspettative. Il recente comeback dietro la console. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

