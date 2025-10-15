Charlie Charles annuncia La Bella Confusione | il nuovo album esce il 24 ottobre
“ La Bella Confusione ” è il titolo del primo album solista di Charlie Charles, in uscita giovedì 24 ottobre per Island Records Universal Music Italia. Il producer che nel 2016 ha contribuito a definire il suono della trap italiana firma un progetto dal concept personale e cinematografico, anticipato da una campagna di billboard misteriosi comparsi sui Navigli a Milano. Indice. Charlie Charles La Bella Confusione: il concept. Il titolo: un omaggio che guarda al cinema. Charlie Charles – Il produttore che ha plasmato la trap italiana. Collaborazioni top secret e aspettative. Il recente comeback dietro la console. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Charlie Charles ha annunciato il suo producer album https://rockol.it/news-754741/charlie-charles-producer-album-data-di-uscita-ospiti-tracklist… - X Vai su X
Certificazioni FIMI di Izi *SINGOLI: -Scusa (feat. Moses Sangare): Disco d’oro (+25.000) -Tutto apposto (feat. Sfera Ebbasta): Disco d’oro (+25.000) -Niagara (feat. Charlie Charles): Disco d’oro (+25.000) -Izis: Disco d’oro (+25.000) -Wild bandana (feat. Tedua, - facebook.com Vai su Facebook
CHARLIE CHARLES: arriva il suo primo album “La Bella Confusione” - “LA BELLA CONFUSIONE" è il titolo del primo album di Paolo Alberto Monachetti, ovvero CHARLIE CHARLES (in uscita il 24 ottobre) ... Si legge su newsic.it
Charlie Charles ha annunciato il suo producer album - Parole isolate sono apparse come frammenti, senza voce né autore. Segnala rockol.it
Caso Kirk, “Bella ciao” sul proiettile: come l’inno partigiano è arrivato sui videogiochi - Bella ciao, il celebre inno cantato dai partigiani italiani durante la Seconda Guerra Mondiale era tra le scritte rivenute nell'arsenale di Tyler Robinson, il presunto killer dell'attivista Maga ... Da tg24.sky.it