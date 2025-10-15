Charli XCX dopo il presunto diss nel brano di Taylor Swift Actually Romantic arriva la risposta della popstar britannica

Charli XCX è al centro del singolo Actually Romantic di Taylor Swift, contenuto nell’ultimo album The Life Of A Showgirl, pubblicato lo scorso 3 ottobre. Dopo la release, gli swifties hanno interpretato il testo della canzone come un attacco a Charli. “ Ti ho sentito chiamarmi ‘Barbie noiosa’ quando la coca ti ha reso coraggios a.. Ho dato il cinque al mio ex e poi gli ho detto che eri contenta che mi avesse ignorato Mi ha scritto una canzone dicendo che ti fa stare male vedere la mia faccia Alcune persone potrebbero offendersi Ma in realtà è dolce.” Charli XCX, Actually Romantic è un diss di Taylor Swift nei suoi confronti?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

charli xcx dopo il presunto diss nel brano di taylor swift actually romantic arriva la risposta della popstar britannica

Charli XCX, dopo il presunto diss nel brano di Taylor Swift, Actually Romantic, arriva la risposta della popstar britannica

