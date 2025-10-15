Cgil Como contro la proposta indecente della Cosmint | 30 licenziamenti in cambio di un aumento dei buoni pasto

Quicomo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filt Cgil di Como ha proclamato uno sciopero con presidio per giovedì 16 ottobre davanti alla ditta Cosmint di Olgiate Comasco, in risposta a quella che definisce una “proposta indecente” da parte dell’azienda appaltatrice Prima Sie della committenza Cosmint.Secondo quanto denunciato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

