Cgil Como contro la proposta indecente della Cosmint | 30 licenziamenti in cambio di un aumento dei buoni pasto

La Filt Cgil di Como ha proclamato uno sciopero con presidio per giovedì 16 ottobre davanti alla ditta Cosmint di Olgiate Comasco, in risposta a quella che definisce una “proposta indecente” da parte dell’azienda appaltatrice Prima Sie della committenza Cosmint.Secondo quanto denunciato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

