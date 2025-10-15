CG TV Streaming | CG Entertainment apre le porte allo streaming

Screenworld.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CG ENTERTAINMENT ha rinnovato la propria piattaforma cgtv.it inaugurando una sezione interamente dedicata allo streaming. CG TV STREAMING muove i suoi primi passi con  una nuova veste grafica, nuove funzionalità e una cura editoriale che mettono al centro del progetto i cinema lovers più esigenti. Su CG TV lo streaming è disponibile in ogni forma: spaziando tra prime visioni, cult, classici, inediti, titoli di grandi autori oltre a contenuti esclusivi gli spettatori possono infatti scegliere se NOLEGGIARE un titolo dall’ampio catalogo o tra le ultime novità, o se ABBONARSI per accedere liberamente a tutti i film disponibili in piattaforma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

cg tv streaming cg entertainment apre le porte allo streaming

© Screenworld.it - CG TV Streaming: CG Entertainment apre le porte allo streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cg Tv Streaming Cg