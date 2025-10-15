Dodici mesi fa o poco più, era il 1° settembre, quarta giornata, un Cesena pimpante sfiorava l’impresa al Picco. Sabato il Cavalluccio ci riproverà a portare a termine una missione che sfuggì negli ultimi minuti di gara costringendo a lasciare in Liguria, oltre ai punti anche tanti rimpianti. Una sfida, quella, che verrà ricordata anche per il primo gol in serie B di un Tommaso Berti che travestito da Cristian Shpendi, il gemello era fermo ai box per un problema fisico, fu lesto a mettere in rete di testa un preciso cross di Donnarumma al 5’ minuto. Era un Cavalluccio sbarazzino che senza troppi timori metteva in crisi chiunque con rapidi fraseggi e giocate imprevedibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena a La Spezia un anno dopo. C’è una rivincita da prendersi