Cervia (Ravenna), 15 ottobre 2025 - Risiede a Cervia Gianluca Soncin, 52 anni, l'uomo accusato di aver ucciso a Milano la compagna Pamela Genini. Originario di Biella, si è poi trasferito nel Ravennate. Una comunità sotto choc dopo la notizia arrivata dal nord, che coinvolge un loro concittadino. Gianluca Soncin, imprenditore nel settore auto, viveva al civico uno di una palazzina di via Cardano all’ingresso di Cervia vicino alle saline e alla strada statale. Una persona poco estroversa, riferiscono i residenti, ogni tanto scendeva a prendere la colazione per la fidanzata, ma non si sa se fosse Pamela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia sotto choc per il femminicidio di Milano, Gianluca Soncin viveva qui: “Non parlava con nessuno”