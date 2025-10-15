Cerveteri ora l’elettrocardiogramma si può fare alla farmacia comunale 6

Cerveteri, 15 ottobre 2025 – Prosegue il percorso di ampliamento dell’offerta sanitaria territoriale nelle farmacie comunali di Cerveteri. Da oggi è infatti attivo il servizio di elettrocardiogramma (ECG) presso la Farmacia Comunale n.6, al costo calmierato di 22 euro. Un esame rapido, indolore e non invasivo, che permette di registrare l’attività cardiaca e individuare eventuali anomalie come aritmie, sofferenze coronariche o rischi di infarto. “Questo è un nuovo servizio che va ad implementare quelli già attivi nelle nostre farmacie comunali. Rientra in un progetto più ampio, quello della Farmacia dei Servizi, con cui vogliamo trasformare le nostre farmacie in presìdi sanitari di prossimità, capaci di offrire sempre più opportunità di prevenzione e tutela della salute – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un progetto in espansione che il Comune, in collaborazione con Multiservizi Caerite, sta ampliando progressivamente la gamma di prestazioni offerte nelle farmacie comunali, con l’obiettivo di: rendere più accessibili gli esami diagnostici e i servizi sanitari di base;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it