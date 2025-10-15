cernusco s n in 1500 senza medico di marco m5s | emergenza senza fine da regione lombardia nessuna soluzione a lungo termine
Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Un messaggio sullo smartphone e dalla sera alla mattina circa millecinquecento cernuschesi sono rimasti senza medico di base. L’imminente cessazione dell’attività da parte del medico può essere stata una sorpresa per i cittadini, ma certamente non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
TITOLO: "Trovarsi da un giorno all'altro senza il medico di medicina generale" Quando capita a te o a un tuo familiare è complesso, quando il tutto si moltiplica per centinaia di persone che ripongono in me la speranza di una rapida soluzione il peso della resp - facebook.com Vai su Facebook
cernusco s/n in 1500 senza medico, di marco (m5s): «emergenza senza fine, da regione lombardia nessuna soluzione a lungo termine» - L'interrogazione del Movimento Cinque Stelle Lombardia all'Assessore Guido Bertolaso, in merito all'emergenza medico di base a Cernusco sul Naviglio. Segnala milanotoday.it
