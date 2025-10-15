Cercola | Aggredisce il fratello con una pala Carabinieri arrestano 46enne

Cercola, lite tra fratelli degenera: 46enne aggredisce il fratello con una pala. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.. E’ quasi mezzanotte quando a Cercola i carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una lite in famiglia. Il nucleo familiare è già noto ai militari. Un 46enne già noto alle forze dell’ordine ha aggredito il proprio fratello che ha 44 anni. Già in passato sono avvenuti episodi di violenza. L’uomo ha aggredito la vittima con una pala e lo ha colpito più volte. Il più piccolo dei due tenta di fuggire e riesce a chiudere fuori al balcone il 46enne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it