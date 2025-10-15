C’era una volta il sindacato | oggi si scrive Landini ma si legge Mélenchon
C’era una volta un sindacato che si occupava di salari, di diritti dei lavoratori e di ciò che accadeva in fabbrica. Ma da tempo quel sindacato è morto e sepolto, lasciando spazio a un’organizzazione politica che si occupa di spese militari, guerre, cambiamento climatico e condizioni della donna. Fino a poco tempo fa questi però erano temi per cui di solito scioperavano gli iscritti ai cosiddetti sindacati di base, Usb, Cobas, Cub. Ma con le mobilitazioni pro-Gaza tutto è cambiato e adesso a sposare le cause politiche non sono più le sole organizzazioni autonome, ma anche una grande confederazione come la Cgil. 🔗 Leggi su Panorama.it
