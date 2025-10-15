Centrosinistra alle stelle Il Pd si gode il trionfo

All'indomani delle regionali la felicità ha il volto del Pd e della Casa Riformista. Non solo per la vittoria-bis di Giani, ma anche per i risultati ottenuti in Versilia. I Dem di Viareggio esultano per aver superato il 29% – primo partito in città – e per le 4.104 preferenze piovute sui candidati versiliesi. "È un risultato straordinario che premia l'impegno, la credibilità e la presenza costante del partito sul territorio, con risultati positivi anche rispetto ad altri comuni e aree del collegio. Segno che la politica fatta tra la gente premia più di certe piccole strategie, spesso meschine e utili solo per sottrarre voti ad altri.

