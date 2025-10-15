centrodestra esulta fdi primo partito a pietrasanta e forte fi cresce a viareggio

La Toscana ’rossa’ non mortifica i partiti di centrodestra che, anzi – eccezion fatta per la Lega – snocciolano percentuali più che soddisfacenti. Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica a Pietrasant con oltre il 30% dei consensi, "un risultato – commenta la coordinatrice comunale Alessandra Mazzei – che testimonia la crescita costante di Fratelli d’Italia a livello locale, frutto del lavoro portato avanti in questi ultimi anni e mirato alla costruzione di una forte credibilità. Un ringraziamento particolare va a Francesca Bresciani, candidata espressione del nostro territorio, che ha condotto una campagna elettorale intensa e appassionata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

