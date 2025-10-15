Centro sportivo Pronto a novembre

Slitta al 15 novembre prossimo la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area Levanella - Cimitero, uno dei principali interventi urbani realizzati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sui due ettari di territorio compresi tra la Regionale 69 e la linea ferroviaria sta sorgendo un centro sportivo polivalente, composto da due campetti da calcio a 8 e a 5 in sintetico, una pista per allenamento e gare regionali di ciclismo, un bike park e una scala ponte per l’accesso sicuro agli impianti. La decisione di concedere la proroga è stata formalizzata con una determinazione dirigenziale del Comune di Montevarchi, che ha accolto la richiesta dell’impresa esecutrice di una dilazione di quaranta giorni del termine previsto, motivandola con i ritardi nell’approvvigionamento di materiali, in particolare quelli necessari alla realizzazione della passerella in acciaio, dopo che il fornitore ne ha comunicata la disponibilità solo a partire dalla metà del mese prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

