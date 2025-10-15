Centro Nuoto scatta il sit-in I genitori degli atleti | La comunità deve crescere con lo sport
Dopo le parole, il sit-in. La manifestazione è stata organizzata per venerdì 17 ottobre, alle 18.30, davanti al Centro Nuoto Copparo. “Per salvarlo dalla annunciata chiusura (con relativa dichiarazione dei sindacati), che potrebbe presto interessarlo, a causa delle gravi condizioni economiche in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
ARTICOLO PER INTERO Centro Nuoto Copparo: 40 anni di storia, 8 dipendenti e 80 collaboratori a rischio. Il futuro è appeso a un filo La società: “Situazione finanziaria grave. Senza interventi, l’impianto rischia la chiusura" Nel 2026 il Centro Nuoto Copparo - facebook.com Vai su Facebook