C’entro dentro un podcast-testimonianza dà voce ai giovani tra amore bullismo sostanze e social

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un podcast-testimonianza che dà voce ai giovani tra amore, risse, social, rapporto con i genitori, bullismo a scuola, alcol e sostanze. Tematiche attuali e complesse che toccano da vicino la vita degli adolescenti quelle che affronterà il convegno "C’entro dentro", in programma venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

