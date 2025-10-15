C’entro dentro un podcast-testimonianza dà voce ai giovani tra amore bullismo sostanze e social
Un podcast-testimonianza che dà voce ai giovani tra amore, risse, social, rapporto con i genitori, bullismo a scuola, alcol e sostanze. Tematiche attuali e complesse che toccano da vicino la vita degli adolescenti quelle che affronterà il convegno "C’entro dentro", in programma venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Condividiamo con piacere questo evento promosso dal Comune di Cattolica in collaborazione con il Centro Giovani! C’ENTRO DENTRO Riflessioni sui giovani a partire dal nuovo podcast del Centro Giovani di Cattolica Venerdì 17 ottobre 2025 Dalle ore 20.3 - facebook.com Vai su Facebook
Cattolica: “C’entro dentro”, convegno che dà voce ai giovani tra amore, bullismo, sostanze e social - testimonianza che dà voce ai giovani tra amore, risse, social, rapporto con i genitori, bullismo a scuola, alcol e sostanze. Come scrive chiamamicitta.it