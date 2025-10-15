Centro del Riuso l’attività della Coop Rom 1995 al centro dei lavori della V commissione
Durante i lavori dell’ultima seduta della quinta commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta da Giovanni Latella, si è svolta l’audizione di Domenico Modafferi, referente della cooperativa sociale Rom 1995. Alla seduta ha partecipato anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È stato inaugurato a Saluzzo il Centro del Riuso, una nuova struttura situata in via Don Soleri, gestita dalla Cooperativa sociale Il Ramo e promossa dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente, realizzata grazie a fondi Pnrr, per promuovere la sostenibilità e l'eco - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria: Centro del Riuso, l’attività della Coop Rom 1995 al centro dei lavori della V Commissione - Durante i lavori dell’ultima seduta della Quinta Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta da Giovanni Latella, si è svolta l’audizione di Dome ... Come scrive strettoweb.com