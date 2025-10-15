Centrato da un' auto mentre sta attraversando la strada 16enne in ospedale
ANCONA – È stato trasportato all’ospedale in codice rosso – per dinamica – il sedicenne che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato investito da un’auto. In base a una prima ricostruzione, l’adolescente stava attraversando la strada quando è stato centrato da una vettura che stava sopraggiungendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
