Centrale dello spaccio in due abitazioni a Rosignano sequestrati 5 kg tra cocaina e hashish | quattro arresti

Avevano allestito due centrali dello spaccio nelle rispettive abitazioni con tanto di libri contabili degli introiti derivati dalla vendita di droga. Per questo quattro persone (tre uomini e una donna) tra i 18 e 47 anni, tutti uniti da vincoli di parentela, sono stati arresti con l'accusa di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sampierdarena, bar trasformato in centrale di spaccio: disposta la chiusura di novanta giorni - X Vai su X

Duecento chili di cocaina nascosti in un appartamento a Tor Vergata, pronti per essere immessi sul mercato. Un 23enne è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto nella sua abitazione una vera centrale dello spaccio: 191 panetti di droga, una pist - facebook.com Vai su Facebook

Segregato e picchiato per obbligarlo a spacciare, due arresti - Avevano trasformato un circolo privato nel quartiere Mulinu Becciu di Cagliari in una vera e propria centrale per lo spaccio di droga, arrivando a minacciare e sequestrare ... Come scrive notizie.tiscali.it

Aveva organizzato una piccola centrale dello spaccio in casa: arrestato un 25enne insospettabile - Aveva creato una piccola centrale dello spaccio all'interno della sua abitazione a Merano, dove nascondeva, confezionava e vendeva sostanze stupefacenti. Scrive rainews.it

Sassari, arrestata coppia: la casa come centrale dello spaccio - A intervenire i carabinieri che avevano scoperto come i due avessero trasformato un'abitazione del centro storico in ... Secondo unionesarda.it