Centenario dell' Intelligence italiana la cerimonia di presentazione
Ricorre il 15 ottobre 2025 il Centenario della nascita del primo Servizio di intelligence nazionale, il Servizio Informazioni Militare (SIM), istituito con regio decreto nel 1925 per unificare le strutture informative di alcune Forze Armate - Esercito, Marina e Aeronautica - e porre le basi per la costruzione di un sistema informativo coordinato a tutela della sicurezza dello Stato. 100 anni di evoluzione dei Servizi di intelligence italiani, dalle origini militari del primo dopoguerra all’attuale Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nato con la legge n. 124 del 2007. Per celebrare questo secolo di storia e di servizio al Paese sono stati presentati un francobollo appartenente alla serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Poste italiane, e una moneta commemorativa da 5 euro in argento, finitura Proof, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
