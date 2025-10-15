Cena vs AJ | il match delle citazioni

Zonawrestling.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dato che nel momento in cui scrivo l’editoriale c’è ancora troppo caos riguardo ciò che orbita attorno alla cintura dei pesi massimi, preferisco fare un passo indietro e tornare a Crown Jewel. Nello specifico, al match tra Cena e AJ Styles. Ne avevo trattato già poche settimane fa, da una parte criticando l’assenza di una anche minima storyline su cui basare l’incontro, dall’altra dicendo di accontentarci viste le poche date disposizione di John e la voglia di rivederlo sul ring con AJ. Il match è stato particolare, divisivo. Siamo stati abituati da Cena quest’anno a inserire citazioni di alcuni dei suoi avversari storici, ma a Crown Jewel ciò è avvenuto in modo anche più marcato del solito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

cena vs aj il match delle citazioni

© Zonawrestling.net - Cena vs AJ: il match delle citazioni

News recenti che potrebbero piacerti

cena vs aj matchWWE CROWN JEWEL: John Cena e AJ Styles danno vita ad un match memorabile pieno di tributi - Il Leader della Cenation vince uno dei suoi ultimi incontri internazionali a Perth John Cena ha sconfitto AJ Styles in un match durato oltre 27 minuti a WWE Crown Jewel 2025, regalando al pubblico di ... zonawrestling.net scrive

cena vs aj matchThe Undertaker: “Cena vs Styles è stato un match fantastico” - A WWE Crown Jewel 2025 è andato in scena un match che ha visto John Cena e AJ Styles omaggiare sul ring i loro iconici avversari. Segnala zonawrestling.net

cena vs aj matchWWE: John Cena infiamma la rivalità con AJ Styles a poche ore da Crown Jewel - Quando mancano pochissime ore a Crown Jewel, John Cena ha voluto mandare un ultimo importante messaggio ad AJ Styles ... Da spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Vs Aj Match