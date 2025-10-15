Cena vs AJ | il match delle citazioni

Dato che nel momento in cui scrivo l'editoriale c'è ancora troppo caos riguardo ciò che orbita attorno alla cintura dei pesi massimi, preferisco fare un passo indietro e tornare a Crown Jewel. Nello specifico, al match tra Cena e AJ Styles. Ne avevo trattato già poche settimane fa, da una parte criticando l'assenza di una anche minima storyline su cui basare l'incontro, dall'altra dicendo di accontentarci viste le poche date disposizione di John e la voglia di rivederlo sul ring con AJ. Il match è stato particolare, divisivo. Siamo stati abituati da Cena quest'anno a inserire citazioni di alcuni dei suoi avversari storici, ma a Crown Jewel ciò è avvenuto in modo anche più marcato del solito.

