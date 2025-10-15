Celentano e Claudia Mori crollano gli incassi da musica e cine Il pressing sulla Rai per un ritorno in tv di Adriano appena visti i conti

Una decina di giorni prima di inviare via social una lettera assai polemica ai vertici della Rai, Claudia Mori (vero cognome Moroni) ha riunito in piazza del Duomo a Milano in gran ritardo le assemblee delle società immobiliari, musicali e di produzione cinematografica controllate insieme al marito, Adriano Celentano, che era collegato via Zoom da casa. Analizzando i conti la coppia ha realizzato che la miniera d’oro dei diritti cinema, tv e musica della loro lunghissima e straordinaria carriera stava non proprio esaurendosi, ma certamente spegnendosi lentamente anno dopo anno. Persi 1,6 milioni di incassi e quasi il 45 per cento dei guadagni nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Open.online