Cecilia Rodriguez mamma è nata Clara Isabel Le parole d’amore di Ignazio Moser

Gioia immensa in casa Rodriguez: Cecilia e Ignazio Moser hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore accogliendo la loro primogenita, la piccola Clara Isabel. Cecilia Rodriguez è mamma: l’annuncio. A dare la lieta notizia il marito di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, che ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero mentre stringe tra le braccia la piccola. “Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo . vi amo!”, queste le dolci parole d’amore a sottolineare la sua immensa gioia. Visualizza questo post su Instagram La notizia della gravidanza era stata annunciata dalla coppia, legata dal 2017 dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip, lo scorso maggio, in occasione della festa della mamma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cecilia Rodriguez mamma, è nata Clara Isabel. Le parole d’amore di Ignazio Moser

