Carabiniere coinvolto in un grave incidente ad Ausonia: ricoverato in condizioni critiche

Carabiniere coinvolto in un grave incidente ad Ausonia: ricoverato in condizioni critiche

È in condizioni gravi il carabiniere in servizio presso la Stazione di Ausonia, rimasto coinvolto ... ► frosinonetoday.it

Acqua di nuovo potabile nelle zone servite dalle rete Montecalvello

Acqua di nuovo potabile nelle zone servite dalle rete Montecalvello

L’acqua delle zone servite dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello è tornata potabi... ► viterbotoday.it

F1 Austin 2025: Ferrari smarrita, Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo

F1 Austin 2025: Ferrari smarrita, Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo

La Formula 1 riparte da Austin per un finale di stagione infuocato! Beatrice Frangione ne parla con... ► oasport.it

Cittadinanze civiche 2025, aperte le domande

Cittadinanze civiche 2025, aperte le domande

Il 24 febbraio 2025, il Comune di Lecco, ha ottenuto l'accreditamento Unicef per diventare "Città ... ► leccotoday.it

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le inform... ► juventusnews24.com

Premio di studio Girolamo Tripodi a una studentessa del liceo scientifico Volta

Premio di studio Girolamo Tripodi a una studentessa del liceo scientifico Volta

Si è svolta, nella sala Socrates del liceo scientifico A. Volta di Reggio Calabria, la cerimonia d... ► reggiotoday.it

Locatelli: ‘assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità’

Locatelli: 'assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità'

“Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l’Istituto Seraf... ► imolaoggi.it

Elisabetta Canalis e l

Elisabetta Canalis e l'allenamento funzionale: il suo programma è top

La showgirl si allena in palestra con elementi propri di un training funzionale, ad alto livello. Se... ► gazzetta.it

Quirinale: Mattarella riceve rappresentanza Intelligence in centenario fondazione

Quirinale: Mattarella riceve rappresentanza Intelligence in centenario fondazione

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomer... ► iltempo.it

Incidente sulla Milano Meda, 5 feriti e lunghe code

Incidente sulla Milano Meda, 5 feriti e lunghe code

Pomeriggio di forti disagi lungo la Milano-Meda, dove un incidente tra due auto ha provocato lunghe ... ► ilnotiziario.net

Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per competitività e innovazione

Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per competitività e innovazione

(Adnkronos) – Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per sostenere competitività, innovazione e le... ► periodicodaily.com

Cagliari Milan 3 3, Zappa: “Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…”

Cagliari Milan 3 3, Zappa: "Mio fratello milanista dopo la doppietta mi disse…"

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Fantacalcio TV, Gabriele Zappa ha rivelato un retroscena ... ► pianetamilan.it

Chat sui furti, le (vere) parole e fatti della "cuor di leone" Lina Delle Monache | VIDEO

Chat sui furti, le (vere) parole e fatti della "cuor di leone" Lina Delle Monache | VIDEO

Le dichiarazioni dei consiglieri nel consiglio comunale di ieri, 14 ottobre, sulle chat dei reside... ► viterbotoday.it

Meteo Latina: “Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale”. Nuova allerta

Meteo Latina: "Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale". Nuova allerta

Nuova allerta meteo gialla nella provincia di Latina. Dopo quello di ieri, l'ulteriore avviso di a... ► latinatoday.it

Parolin:"A Auschwitz non si va in gita"

Parolin:"A Auschwitz non si va in gita"

18.00 "Certamente ad Aushwitz non si va in gita. Ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedi... ► televideo.rai.it

Orlando a Bruxelles: “Sul progetto ponte violazioni ambientali e appalti irregolari”, Ciucci: “Progetto conforme alle norme europee”

Orlando a Bruxelles: "Sul progetto ponte violazioni ambientali e appalti irregolari", Ciucci: "Progetto conforme alle norme europee"

Un nuovo capitolo nel dibattito europeo sul Ponte sullo Stretto di Messina. Durante un incontro a ... ► messinatoday.it

Golden Girl 2025: Juventus Women rappresentata da Schatzer! C’è anche la bianconera nell’elenco delle 10 finaliste, tutti i dettagli per il premio di Tuttosport

Golden Girl 2025: Juventus Women rappresentata da Schatzer! C'è anche la bianconera nell'elenco delle 10 finaliste, tutti i dettagli per il premio di Tuttosport

di Redazione JuventusNews24Golden Girl 2025: c’è anche la bianconera Eva Schatzer nell’elenco delle ... ► juventusnews24.com

Da America First a Trump First: com’è cambiata la politica estera di The Donald

Da America First a Trump First: com'è cambiata la politica estera di The Donald

Visto che l’accordo Israele-Hamas è arrivato troppo a ridosso dell’assegnazione del riconoscimento,... ► lettera43.it

Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi

Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi

Due nuovi eventi esperienziali arricchiranno il calendario del Distretto del Commercio del Friuli ... ► udinetoday.it

A Udine ci sono stati scontri per la partita di calcio con Israele: il boicottaggio ha senso?

A Udine ci sono stati scontri per la partita di calcio con Israele: il boicottaggio ha senso?

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sull... ► fanpage.it

"All

"All'arco di Augusto, dopo 20 giorni, non è stato ancora sistemato il fittone abbattuto dal suv"

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo: “Gentile redazione, segn... ► riminitoday.it

Danni da vaccino, ministero punito

Danni da vaccino, ministero punito

Mentre Lopalco elogia l’operato suo e del governo durante la pandemia, il tribunale di Asti dispone... ► laverita.info

Longevità: le donne battono gli uomini. Colpa (anche) della poligamia

Longevità: le donne battono gli uomini. Colpa (anche) della poligamia

Uno studio su oltre mille specie di mammiferi e uccelli svela perché maschi e femmine invecchiano in... ► gazzetta.it

L

L'omicidio di Caterina Pappalardo, la figlia ai giudici: "Ho paura anche io, salva perché quel giorno non mi trovavo in casa"

Capo chino e atteggiamento impassibile. Così Giosuè Fogliani ha seguito la seconda udienza del pro... ► messinatoday.it

Binaghi ha vinto la sua battaglia: Coppa Davis su Raiuno, come la Nazionale di calcio

Binaghi ha vinto la sua battaglia: Coppa Davis su Raiuno, come la Nazionale di calcio

Le Finals di Coppa Davis saranno tramesse su Rai 1 proprio come le partite della Nazionale italiana... ► ilnapolista.it

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 15 ottobre | Video Mediaset

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 15 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 ottobre – con la soap turca La forza di una donna (Kad?n). ... ► superguidatv.it

Viaggi d’istruzione nel caos burocratico, il nuovo Codice degli appalti mette a rischio le gite degli studenti. La Lega chiede l’intervento di Valditara

Viaggi d'istruzione nel caos burocratico, il nuovo Codice degli appalti mette a rischio le gite degli studenti. La Lega chiede l'intervento di Valditara

La questione dei viaggi di istruzione torna al centro del dibattito parlamentare. A sollevarla è Gi... ► orizzontescuola.it

"Rampegadona", una giornata di arrampicata a Mandello

"Rampegadona", una giornata di arrampicata a Mandello

Con la “Rampegadona” arriva una giornata di arrampicata a Mandello. L'Avis comunale di Mandello de... ► leccotoday.it

La Capsa Alberoniana si presenta alla città: visita e spettacolo al Collegio Alberoni

La Capsa Alberoniana si presenta alla città: visita e spettacolo al Collegio Alberoni

Venerdì 7 novembre alle ore 20,30 alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni sarà presentata all... ► ilpiacenza.it

Il venerdì nero dei rifiuti, nel Palermitano in 3 mila incroceranno le braccia: previsti disagi nella raccolta

Il venerdì nero dei rifiuti, nel Palermitano in 3 mila incroceranno le braccia: previsti disagi nella raccolta

Sarà un venerdì nero sul fronte rifiuti nella giornata del prossimo 17 ottobre. In tutta Italia è ... ► palermotoday.it

[PS5] TheFlow Ottimizza le Performance dei FPKG PS4 su PS5: Il Test di Aves e la Corruzione di correct_sbl_patch.c

[PS5] TheFlow Ottimizza le Performance dei FPKG PS4 su PS5: Il Test di Aves e la Corruzione di correct_sbl_patch.c

La comunità di homebrew per PlayStation 5 ha recentemente assistito a un interessante sviluppo graz... ► gamesandconsoles.net

IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World: testimonianze su AI, innovazione e sostenibilità

IV edizione dell'AI & VR Festival Multiverse World: testimonianze su AI, innovazione e sostenibilità

La IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazional... ► romadailynews.it

Allerta meteo in Abruzzo e in altre regioni

Allerta meteo in Abruzzo e in altre regioni

Tempo in peggioramento in alcune regioni d'Italia dalle prossime ore con condizioni di spiccata in... ► chietitoday.it

Montopoli Valdarno: donato un defibrillatore alla farmacia comunale di Capanne

Montopoli Valdarno: donato un defibrillatore alla farmacia comunale di Capanne

Un defibrillatore per la farmacia comunale di Montopoli a Capanne. È questo il regalo che la sezio... ► pisatoday.it

Sei panchine parlanti contro bullismo e violenza sulle donne inaugurate a Santarcangelo

Sei panchine parlanti contro bullismo e violenza sulle donne inaugurate a Santarcangelo

Da oggi Santarcangelo ha sei nuove “panchine parlanti”, installate nell’ambito del progetto “Ho a ... ► riminitoday.it

Zes, la commissione Bilancio del Senato approva l’estensione a Umbria e Marche

Zes, la commissione Bilancio del Senato approva l'estensione a Umbria e Marche

“Con il Ddl Zes approvato il 15 ottobre nella commissione Bilancio del Senato, in sede redigente, e... ► ildenaro.it

Clauss Juve: torna di moda il terzino francese in vista di gennaio. Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Clauss Juve: torna di moda il terzino francese in vista di gennaio. Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

di Redazione JuventusNews24Clauss Juve: l’esterno francese torna in auge per gennaio. Retroscena su ... ► juventusnews24.com

Parodi (Anm) su Garlasco: vicenda privata, interesse pubblico è altra cosa

Parodi (Anm) su Garlasco: vicenda privata, interesse pubblico è altra cosa

Milano, 15 ott. (askanews) - "Trovo che sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che no... ► quotidiano.net

Toscana, quali sono le migliori aziende dove lavorare secondo gli operai

Toscana, quali sono le migliori aziende dove lavorare secondo gli operai

Birindelli Auto, Eli Lilly e La Marzocco entrano nella classifica “Best Workplaces for Blue Collar 2... ► lanazione.it

Northwest Division: Thunder contro tutti! Jokic chiede la rivincita a Shai, Edwards terzo incomodo

Northwest Division: Thunder contro tutti! Jokic chiede la rivincita a Shai, Edwards terzo incomodo

Nuggets e Timberwolves sfidano i campioni in carica, che duello tra Jokic e Gilgeous-Alexander, i mi... ► gazzetta.it

Trump minaccia di cambiare le sedi dei Mondiali e delle Olimpiadi: cosa potrebbe succedere

Trump minaccia di cambiare le sedi dei Mondiali e delle Olimpiadi: cosa potrebbe succedere

Nell'ultimo incontro con la stampa alla Casa Bianca Trump ha minacciato Boston e Los Angeles di pri... ► fanpage.it

Bimbo di 10 anni annega in piscina durante il Grest, 10 indagati: c’è anche un minorenne

Bimbo di 10 anni annega in piscina durante il Grest, 10 indagati: c'è anche un minorenne

Nove persone sono state iscritte alla lista degli indagati con l'ipotesi di accusa di omicidio colp... ► fanpage.it

Almasri, Parodi (Anm): colpiti e amareggiati da parole Nordio

Almasri, Parodi (Anm): colpiti e amareggiati da parole Nordio

Milano, 15 ott. (askanews) - L'attacco sferrato dal ministro Carlo Nordio ai giudici del Tribunale d... ► quotidiano.net

Rotary club Palermo Teatro del sole, in passerella la solidarietà con “défilé d’amour”

Rotary club Palermo Teatro del sole, in passerella la solidarietà con "défilé d'amour"

A Palermo ritorna domenica 19 ottobre al San Paolo Palace Hotel alle 18, 30, l'appuntamento fashio... ► palermotoday.it

Pamela Genini disse all’ex fidanzato: “Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza”. La telefonata prima di morire: “Aiuto, ha le mie chiavi”

Pamela Genini disse all'ex fidanzato: "Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza". La telefonata prima di morire: "Aiuto, ha le mie chiavi"

“Aiuto, aiuto, aiuto. Ha le mie chiavi”. Sono le ultime parole che l’ex fidanzato di Pamela Genini ... ► ilfattoquotidiano.it

In casa cocaina, hashish, marijuana, crack e contanti: arrestato pusher 22enne

In casa cocaina, hashish, marijuana, crack e contanti: arrestato pusher 22enne

PRESICCE – Un piccolo mercato della droga in casa, dove spacciava cocaina, hashish, marijuana e cr... ► lecceprima.it

Dispositivo traffico per la Neapolis Marathon domenica 19 ottobre. Strade chiuse dalle 7.00

Dispositivo traffico per la Neapolis Marathon domenica 19 ottobre. Strade chiuse dalle 7.00

Domenica 19 ottobre, per l’evento Neapolis Marathon, è istituito un dispositivo temporaneo di circol... ► 2anews.it

La famiglia di Radio Italia Uno Adelaide in festa: gli auguri della speaker Adelaide Cutri alla figlia Francesca

La famiglia di Radio Italia Uno Adelaide in festa: gli auguri della speaker Adelaide Cutri alla figlia Francesca

Giornata di festa in casa Radio Italia Uno Adelaide. La speaker Adelaide Cutri ha voluto condivider... ► laprimapagina.it

La migliore spa del mondo si trova in Italia: la classifica di The Times

La migliore spa del mondo si trova in Italia: la classifica di The Times

The Times ha stilato la classifica delle 50 migliori spa del mondo: la vincitrice assoluta è una st... ► fanpage.it

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 c... ► tutto.tv

Frecciarosa: giovedì a Genova il treno per la prevenzione del tumore al seno

Frecciarosa: giovedì a Genova il treno per la prevenzione del tumore al seno

Frecciarosa 2025 viaggia anche in Liguria sui treni Intercity di Trenitalia. Giovedì 16 ottobre sa... ► genovatoday.it

Polizia locale, primo protocollo di intesa tra Comune e sindacati

Polizia locale, primo protocollo di intesa tra Comune e sindacati

Si è svolto martedì il tavolo tecnico sulla Polizia Locale di Latina, che ha visto la partecipazio... ► latinatoday.it

Rimuovi subito queste piante da casa: sono pericolose per cani e gatti

Rimuovi subito queste piante da casa: sono pericolose per cani e gatti

Ci sono alcune piante a casa che sono pericolose per cani e gatti, quindi è bene rimuoverle subito ... ► temporeale.info

Ferrari F40 in officina! Quanto costa tenerla viva e perché fa paura toccarla

Ferrari F40 in officina! Quanto costa tenerla viva e perché fa paura toccarla

Una Ferrari F40 in officina non è un'auto, è una reliquia. Tra serbatoi che costano più di un'utilit... ► gazzetta.it

La reazione di Tony Renda al nuovo amore di Jenny Guardiano: la proposta inaspettata dell’ex di Temptation Island

La reazione di Tony Renda al nuovo amore di Jenny Guardiano: la proposta inaspettata dell'ex di Temptation Island

Tony Renda ha commentato la relazione tra Jenny Guardiano e l'imprenditore Giovanni Tarantino. L'ex... ► fanpage.it

Palermo show 2025: al teatro Politeama energia, musica e solidarietà

Palermo show 2025: al teatro Politeama energia, musica e solidarietà

Palermo risponde alla sua storia difficile con cultura e bellezza. Domenica 19 ottobre, al Teatro ... ► palermotoday.it

Dove vedere in tv Musetti Hanfmann, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Dove vedere in tv Musetti Hanfmann, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di ... ► oasport.it

Frosinone, il ritorno a casa finisce nell’incubo: donna abusata in pieno centro

Frosinone, il ritorno a casa finisce nell'incubo: donna abusata in pieno centro

Stava semplicemente tornando a casa, a fine giornata. Come fanno migliaia di donne, ogni giorno. I... ► frosinonetoday.it

Gaza, scatta l’ora della ricostruzione, prima riunione operativa a Palazzo Chigi: anche un’università nella Striscia

Gaza, scatta l'ora della ricostruzione, prima riunione operativa a Palazzo Chigi: anche un'università nella Striscia

L’Italia è d è in prima linea nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell’acc... ► secoloditalia.it

Anziana lascia in eredità i suoi gioielli al Comune

Anziana lascia in eredità i suoi gioielli al Comune

Macerata, 15 ottobre 2025 - Anziana lascia in eredità al Comune di Macerata i suoi gioielli. Ha don... ► ilrestodelcarlino.it

In Abruzzo il 35% delle aziende agricole è guidato da donne

In Abruzzo il 35% delle aziende agricole è guidato da donne

In Abruzzo una lavoratrice agricola su tre è donna: le imprese agricole femminili sono infatti 15.... ► ilpescara.it

28 aziende inserite a loro insaputa nel piano Trump per la ricostruzione della Striscia di Gaza

28 aziende inserite a loro insaputa nel piano Trump per la ricostruzione della Striscia di Gaza

Il progetto, presentato a funzionari dell’amministrazione Trump, include colossi come Tesla, Ikea e ... ► wired.it