Cecilia Rodriguez ha partorito? L’indizio social di Belen fa impazzire il web

Potrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La notizia, non ancora ufficiale, ha iniziato a circolare con insistenza sui social nella mattinata di mercoledì 15 ottobre 2025, rimbalzando tra pagine di gossip, influencer e fan della coppia. E tra i primi indizi a scatenare il caos, ci sarebbe proprio un gesto di Belen, sorella maggiore di Cecilia. Le segnalazioni di Alessandro Rosica e Deianira Marzano. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, che sui social ha scritto: “Dovrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Mi hanno chiamato testimoni dall’ospedale”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Cecilia Rodriguez ha partorito? L’indizio social di Belen fa impazzire il web

