Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori | l'annuncio della nascita di Clara Isabel

Nelle ultime ore oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, è nata la prima figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L'ex concorrente del Grande Fratello e ciclista ha pubblicato le prime foto con Clara Isabel: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo", la dedica social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

