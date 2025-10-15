Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori | è nata Clara Isabel

E' nata Clara Isabel, Cecilia Rodriguez ha dato alla luce la sua primogenita dopo un lungo percorso affrontato insieme a Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cecilia rodriguez e ignazio moser sono diventati genitori 232 nata clara isabel

