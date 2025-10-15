Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori è nata Clara Isabel | Tua mamma è la donna più forte La dedica e le tenere foto

Dopo Giulia De Lellis e Tony Effe, un?altra coppia entra ufficialmente nel club dei genitori vip: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Clara. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, è nata Clara Isabel: «Tua mamma è la donna più forte». La dedica e le tenere foto

