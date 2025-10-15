Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | è nata la loro prima figlia la dolce attesa è finita

Il momento che i fan attendevano con impazienza sembra finalmente essere arrivato. Cecilia Rodriguez, amatissima sorella di Belen e volto noto del mondo dello spettacolo, sarebbe diventata mamma per la prima volta. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, ha rapidamente fatto il giro dei social dopo l’annuncio dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che nelle ultime ore ha condiviso alcune indiscrezioni sul suo profilo Instagram. Il gossip che infiamma i social. Secondo quanto riportato da Rosica, la 34enne showgirl argentina avrebbe partorito la sua primogenita nella mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è nata la loro prima figlia, la dolce attesa è finita

