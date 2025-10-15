Cecilia Rodriguez è diventata mamma | scoppia il caos dopo l’annuncio!

Cecilia Rodriguez avrebbe partorito: scopri l’indiscrezione che sta facendo impazzire il web e i retroscena inaspettati E se il grande giorno fosse finalmente arrivato? Il gossip corre veloce: Cecilia Rodriguez sarebbe diventata mamma. Nessun annuncio ufficiale, ma un’indiscrezione che ha infiammato il web. A lanciare la bomba è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha raccontato di essere stato contattato direttamente dall’ospedale. Secondo lui, nella mattinata del 15 ottobre sarebbe nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia e Ignazio Moser. E mentre i social della coppia restano silenziosi, i fan si scatenano. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

