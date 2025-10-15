Cecilia Rodriguez è diventata mamma | è nata Clara Isabel scivolone per Belen che ha anticipato l’annuncio della sorella

Metropolitanmagazine.it | 15 ott 2025

Belen Rodriguez  ha annunciato sui social la nascita dell’attesissima nipotina, figlia della sorella  Cecilia Rodriguez  e di  Ignazio Moser, scrivendo: “ Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata! “. Un messaggio pieno di entusiasmo, emozione e affetto che la showgirl ha però  cancellato  poco dopo. Il motivo? Belen deve essersi resa conto di aver fatto una  gaffe  anticipando i neogenitori nell’annuncio della nascita della bambina. Anche  Alessandro Rosica  ha poi  confermato  la notizia rivelando sui social: “ Dovrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

