Cecilia Rodriguez è diventata mamma | è nata Clara Isabel scivolone per Belen che ha anticipato l’annuncio della sorella

Belen Rodriguez ha annunciato sui social la nascita dell’attesissima nipotina, figlia della sorella Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, scrivendo: “ Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata! “. Un messaggio pieno di entusiasmo, emozione e affetto che la showgirl ha però cancellato poco dopo. Il motivo? Belen deve essersi resa conto di aver fatto una gaffe anticipando i neogenitori nell’annuncio della nascita della bambina. Anche Alessandro Rosica ha poi confermato la notizia rivelando sui social: “ Dovrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cecilia Rodriguez è diventata mamma: è nata Clara Isabel, scivolone per Belen che ha anticipato l’annuncio della sorella

Contenuti che potrebbero interessarti

Cecilia Rodriguez e i fiori falciati (per sbaglio) a casa del papà di Ignazio Moser: «Li scambiò per erbacce» - X Vai su X

Dal legame con Cecilia Rodriguez all'emozione di diventare nonno - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: l’annuncio della nascita di Clara Isabel - Con un post su Instagram Ignazio Moser ha annunciato la nascita di Clara Isabel Moser, la prima figlia con Cecilia Rodriguez. Segnala fanpage.it

«Cecilia Rodriguez è diventata mamma». Belen le ruba la scena dando l'annuncio (che poi cancella): «Benvenuta Clara Isabel» - Il momento tanto atteso sarebbe arrivato: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero già diventati genitori della piccola Clara Isabel, nata, ... Da msn.com

“Cecilia Rodriguez è diventata mamma”: arriva l’anticipazione bomba dai social - L'indiscrezione di Rosica accende la curiosità dei fan. Come scrive donnaglamour.it