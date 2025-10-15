Cecilia e Ignazio genitori la lieta notizia poco fa | come hanno chiamato la bimba
Personaggi tv. – La notizia che tutti aspettavano con il fiato sospeso è finalmente esplosa sul web: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero diventati genitori per la prima volta. Ma attenzione, perché tra un post e una storia Instagram, la suspense resta alle stelle. La sorellina di Belen, icona dello showbiz italiano, sembra aver dato alla luce la sua primogenita proprio questa mattina. E a farci sobbalzare dalla sedia è stato il re del gossip Alessandro Rosica, che ha acceso la miccia con una soffiata da veri insider. 🔗 Leggi su Tvzap.it
