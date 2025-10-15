Ceccherini lancia Doubt and Debate | Imparare a governare gli algoritmi

Milano, 15 ottobre 2025 – Una piattaforma internazionale che ha come obiettivo responsabilizzare i giovani nell’uso corretto della rete, per diventare dei cittadini ben informati, in un mondo dominato dagli algoritmi e dalle fake news. È questo il primo progetto di tech media literacy dell’Osservatorio for Independent Thinking, intitolato “Doubt and Debate“ e presentato ieri al Teatro San Babila con il presidente dell’organizzazione Andrea Ceccherini e dell’ad di Tim, Pietro Labriola. Tutto davanti a una platea di 500 studenti di diverse scuole superiori del Paese, che hanno avuto modo di dialogare con persone chiave di alcuni dei media partner internazionali dell’Osservatorio, come il direttore del New York Times Joe Kahn, il ceo di Cnn Mark Thompson e il ceo del gruppo editoriale News Corp Robert Thompson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

