C’è una combinazione di farmaci che potrebbe salvare il 40% degli uomini con cancro alla prostata avanzato

Una scoperta scientifica potrebbe rappresentare una svolta nel trattamento del cancro alla prostata in fase avanzata. Ricercatori dell'Institute of Cancer Research di Londra hanno identificato una combinazione di farmaci capace di colpire efficacemente le cellule tumorali prostatiche che hanno sviluppato resistenza alle terapie ormonali tradizionali. Questa nuova strategia terapeutica potrebbe offrire speranza a circa il 40% dei pazienti con tumore prostatico avanzato. L'approccio innovativo si basa sull'uso combinato di due tipologie di farmaci che agiscono in sinergia colpendo contemporaneamente due proteine specifiche identificate come MCL1 e AKT.

