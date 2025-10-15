C’è tensione con la Salis? L’X-file da Floris imbarazza Elly Schlein E la replica vira su frasi vaghe e sorrisetti forzati video

Dopo il solito rituale anti-Meloni e anti-governo, alla domanda, non si è capito se posta sibillinamente per svelare un inedito gossip, o per lanciare una ciambella di salvataggio d’immagine nel mare aperto de La7, che Floris ha indirizzato all’ospite d’eccezione della puntata di ieri DiMartedì, l’onorevole intervistata, Elly Schlein, ha replicato ostentando un sorriso forzato che sapeva più di imbarazzo che di spontanea sincerità. Schlein-Salis, l’X-file da Floris tra sorrisetti ostentati e tangibile imbarazzo. Sì, perché voci di corridoio e rumors impazziti ne parlano da tempo ormai. E ieri il conduttore del programma ha buttato l’interrogativo sul tavolo della conversazione giornalistica un po’ ex abrupto, tanto da non lasciar capire bene se l’intenzione fosse cogliere la segretaria Pd in castagna e stanarla dal suo proverbiale “va tutto bene”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

