C’è qualcosa di nuovo nel ciel anzi di antico
A bruciapelo e in un periodo più sereno, la mente degli Italiani, letto il titolo, avrebbe messo a fuoco la visuale sulla poesia l’Aquilone di Giovanni Pascoli. Purtroppo la sua citazione è riferita a tutt’altra situazione, cioè all’opportunità che gli Italiani assumano da oggi, secondo giorno in cui le armi dovrebbero tacere, un atteggiamento diverso. Passati, è bene incrociare le dita, i momenti a alta tensione, più esplicitamente l’incubo di una guerra più che estesa, quasi mondiale, ora è urgente darsi da fare. Tutto quanto è stato messo in second’ordine allora, soprattutto i diversi problemi economici, si stanno ripresentando con aggressività accresciuta rispetto agli accessi precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
