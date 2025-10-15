C’è il progetto contro la voragine Ora Albacina torna a respirare

A tre anni dall’apertura della voragine di Albacina, la giunta Ghergo approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di ripristino della strada nella frazione, lungo via San Mariano. L’operazione, dal valore complessivo di 91 mila euro, è finanziata nell’ambito degli interventi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel settembre 2022, ma richiederà ancora tempo per essere messo in pratica. "La durata complessiva dell’intervento è stimata in circa due mesi, tra affidamento ed esecuzione dei lavori", spiegano dall’amministrazione comunale, senza fare previsione su quando si potrà arrivare all’affidamento lavori, particolarmente attesi dai residenti e da chi transita in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è il progetto contro la voragine. Ora Albacina torna a respirare

News recenti che potrebbero piacerti

Lo scontro ha preso corpo dal 4 ottobre 2023, giorno del diniego di permesso di costruire per l’immobile ‘edificio 4’ (dove da anni c'è la voragine). Corso del Popolo ko - facebook.com Vai su Facebook

Progetto «Speed»: un tutor in aiuto agli universitari contro l’abbandono scolastico - In Università arriva un tutor, seguirà studentesse e studenti iscritti agli atenei di Bergamo e Brescia grazie a un accordo tra Fondazione CDP e le due Università: obiettivo del progetto «Speed» è ... corriere.it scrive