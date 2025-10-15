C’è ancora un buon motivo per accendere la televisione e seguire la Rai | Un posto al sole
Cambiano i governi, i dirigenti aziendali, persino il gusto del pubblico, ma la Rai – ormai da quasi trent’anni – può contare su un piccolo (si fa per dire) pilastro: Un posto al sole. Al bando i pregiudizi e gli snobismi: non si tratta (solo) di una soap opera, ma di un lavoro che – grazie al talento dei suoi autori e dei suoi interpreti – riesce a regalare al pubblico, ogni sera, un prodotto raffinato, di qualità, di spessore. Un posto al sole continua a funzionare perché racconta chi siamo (diventati) e lo fa attraverso uno sguardo attento, lucido e mai disimpegnato sul presente. È proprio questo ciò che non conosce chi non segue la soap di Raitre: sintetizza e coniuga due aspetti apparentemente opposti, uno sguardo più sognante e romantico della realtà (tipico della fiction ) e uno più crudo e responsabile (tipico delle docu-serie ). 🔗 Leggi su Donnapop.it
