Cda Inter il discorso integrale di Marotta | Giornata storica Poi ringrazia Inzaghi
Oggi il Cda Inter che ha approvato il bilancio dello scorso anno dopo 15 anni finalmente in utile e con ricavi record. Come di consueto parola al presidente Marotta che ha parlato così agli azionisti. Ecco il discorso integrala. Cari Nerazzurri, È per me un grande onore rivolgermi a voi oggi, in occasione della nostra Assemblea annuale, con la piena consapevolezza di rappresentare una comunità straordinaria, grande protagonista del calcio italiano ed europeo. Con soddisfazione vi dico inoltre che oggi siamo un'organizzazione sempre più solida anche dal punto di vista economico, finanziario e manageriale.
