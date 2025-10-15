Cavallo morto alla circonvallazione di Catania | fatale un malore

Intorno alle 6 e 15 di questa mattina un cavallo è deceduto in viale Odorico da Pordenone, alla circonvallazione di Catania, dopo aver accusato un malore. L'animale era agganciato ad un calesse artigianale e si sarebbe accasciato al suolo all'improvviso, come riferito telefonicamente dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

