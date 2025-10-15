Cavalli in una stalla angusta e senza microchip denunciato e sanzionato il proprietario
La polizia ha denunciato un uomo di 52 anni, pregiudicato, per maltrattamento etologico di animali.L’intervento rientra nelle costanti attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e agli episodi di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati al maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
NUOVO ARRIVO Incisione francese a colori dal titolo “l’ecurie de la Poste” raffigurante una scena con cavalli all’interno di una stalla, l’incisore è J. F. Janinet e la Cornice è in legno; 75x55 90€ Per info e spedizione contattatemi al 3294115123 #ecur - facebook.com Vai su Facebook
Cavalli, si torna in pista con i driver senza frusta: domani ripartono le corse all’ippodromo San Paolo a Piane di Montegiorgio - 50 parte la nuova stagione 2024 all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. Scrive corriereadriatico.it
Blitz della polizia a San Giovanni Galermo: scovate droga, stalle e cavalli senza microchip - Perlustrazione antidroga della Polizia a Catania, nei quartieri di San Nullo e San Giovanni Galermo, in particolare nella zona di via Capo Passero, al centro di azioni di spaccio di sostanze ... Lo riporta rainews.it
Catania: sequestro di stalle e cavalli nel quartiere San Cristoforo - Durante un controllo straordinario nel quartiere San Cristoforo, a Catania, i poliziotti della Questura hanno scoperto cinque stalle abusive all’interno delle quali c’erano dei carretti utilizzati per ... Da poliziadistato.it