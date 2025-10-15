Catturato latitante di mafia Gianfranco Stracquadaini | tentò di uccidere un pentito

È stato catturato questa mattina a Comiso, in provincia di Ragusa, Gianfranco Stracquadaini, latitante di mafia che si è sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 giugno 2024 dal gip del Tribunale di Catania. Coordinati dalla Dda, gli agenti della Squadra mobile di Ragusa, dello Sco, della Sisco di Catania e del Commissariato di Vittoria hanno fatto irruzione nell’appartamento a Comiso dove si trovava Stracquadaini. Nel corso della perquisizione all’interno dell’immobile, sono state trovate due pistole semiautomatiche calibro 7,65, illegalmente detenute e complete di munizionamento, una carta d’identità falsa rilasciata dal Comune di Comiso e la somma di 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catturato latitante di mafia Gianfranco Stracquadaini: tentò di uccidere un pentito

