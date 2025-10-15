Cattolica si conferma regina di beachbocce | ottimi risultati ai campionati italiani di Roma

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli ori di Genova 2024, gli atleti della Bocciofila di Cattolica hanno conquistato anche Roma. Ai campionati italiani di Beachbocce di Villa Borghese degli scorsi 19 e 20 settembre, lo squadrone della Regina, guidato da Massimo Serafini, responsabile nazionale e regionale di Beachbocce, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cattolica conferma regina beachbocceCattolica Regina di Beachbocce ai campionati italiani di Roma - Dopo gli ori di Genova 2024, gli atleti della Bocciofila di Cattolica hanno conquistato anche Roma. Secondo chiamamicitta.it

cattolica conferma regina beachbocceCattolica Comune Europeo dello Sport 2027: la Regina dell’Adriatico premiata da Aces Europe - Il riconoscimento internazionale valorizza i progetti di inclusione e benessere della città romagnola. Si legge su altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Cattolica Conferma Regina Beachbocce