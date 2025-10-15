Cattedrale colma di fedeli per San Gaudenzo il vescovo riflette sull’amore verso i poveri
Il tradizionale incontro del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, con le autorità civili e militari cittadine, in occasione della solennità di San Gaudenzo, vescovo, martire e patrono di Rimini e della Diocesi, si è aperto con un piccolo dono del vescovo Nicolò ai presenti: l’esortazione apostolica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Colmar, dove il Natale diventa poesia A Colmar non esiste un solo mercatino: la città si apre come un libro di fiabe e, ad ogni pagina, rivela un mondo diverso. Alla Cattedrale, l’aria profuma di spezie e pane caldo: qui il Natale ha il sapore dei piatti a - facebook.com Vai su Facebook
Genova, i fedeli in cattedrale a San Lorenzo per assistere alle esequie del Papa trasmesse da un maxi schermo - Genova – È cominciato anche nella cattedrale di San Lorenzo il funerale del Santo Padre: la cerimonia è trasmessa in diretta attraverso un maxi schermo. Da ilsecoloxix.it
Papa Francesco, i fedeli nella cattedrale di San Ciriaco pregano per il pontefice morto stamattina - Nella Cattedrale di San Ciriaco ad è iniziato il momento di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. Segnala corriereadriatico.it
I fedeli in cattedrale piangono il loro Papa. Molte le richieste per partecipare ai funerali a Roma - Non appena si è conosciuta la data delle esequie (sabato alle ore 10, in piazza San Pietro) fra i fedeli ... Da brescia.corriere.it